Bolu Dağı Tüneli’nde Ankara yönünü durduran kaza

Anadolu Otoyolu’nun Bolu Dağı Tüneli’nde kaza yapan otomobildeki üç kişi yaralandı.



Otoyolda Ankara yönünde seyreden Ramazan T. idaresindeki 34 BZT 396 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tünel içindeki acil çıkış kapısına çarptı.



İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Kazada yaralanan sürücü ile eşi ve kızı, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kızıyla aynı ambulansa bindirilen Ramazan T, gözyaşlarına hakim olamadı.



Tedbir amaçlı ulaşıma kapatılan tünelin Ankara yönü, çalışmaların ardından açıldı.