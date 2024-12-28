Bolu Dağı Tüneli'nde araç alev aldı

Olay, Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aslan A. yönetimindeki plakalı minibüsün motorundan dumanlar yükseldi.

Durumu fark eden sürücü, hemen araçtan indi. Kısa sürede minibüsten alevler yükselirken ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Yangın sebebiyle minibüste hasar oluşurken, kapanan trafik kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

