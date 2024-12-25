Bolu Dağı Tüneli’nde çalışma: İstanbul yönünün bir bölümü kapandı

Bolu Dağı Tüneli’nde plaka tanıma sistemi (PTS) kurulum çalışmaları nedeniyle Anadolu Otoyolu’nun İstanbul yönünün bir bölümü geçici süreyle ulaşıma kapatıldı.



Tünele PTS kurulum çalışmaları için taşıyıcı platform montajı yapılıyor.



Bu kapsamda ilk olarak otoyolun Ankara yönü Kaynaşlı Gişeleri ile Abant Kavşağı arasında kalan kısım, jandarma ve karayolları ekipleri tarafından araç geçişine kapatıldı.



Güzergahı kullanan sürücüler, yaklaşık bir saat süren çalışmalar sırasında Kaynaşlı Gişeleri’nden D-100 karayoluna yönlendirildi.