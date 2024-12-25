Bolu Dağı Tüneli’nde çalışma: İstanbul yönünün bir bölümü kapandı
Bolu Dağı Tüneli’ne plaka tanıma sistemi kuruluyor. Çalışma nedeniyle otoyolun İstanbul yönünün bir bölümü geçici süreyle trafiğe kapatıldı.
Bolu Dağı Tüneli’nde plaka tanıma sistemi (PTS) kurulum çalışmaları nedeniyle Anadolu Otoyolu’nun İstanbul yönünün bir bölümü geçici süreyle ulaşıma kapatıldı.
Tünele PTS kurulum çalışmaları için taşıyıcı platform montajı yapılıyor.
Bu kapsamda ilk olarak otoyolun Ankara yönü Kaynaşlı Gişeleri ile Abant Kavşağı arasında kalan kısım, jandarma ve karayolları ekipleri tarafından araç geçişine kapatıldı.
Güzergahı kullanan sürücüler, yaklaşık bir saat süren çalışmalar sırasında Kaynaşlı Gişeleri’nden D-100 karayoluna yönlendirildi.
Ankara yönü, çalışmaların tamamlanmasının ardından tekrar ulaşıma açıldı.
Ekipler, daha sonra Abant Kavşağı’ndan itibaren dubalarla ve uyarıcı levhalarla otoyolun İstanbul yönünü trafiğe kapattı.
Bölgeden geçen araçlar, bu kavşaktan D-100 karayoluna yönlendiriliyor.
Tünelin İstanbul yönündeki çalışmaların tamamlanmasıyla ulaşım normale dönecek.
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