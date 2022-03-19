Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza

Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul istikametinde TIR, otobüs ve otomobillerin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

Tünelde seyir halinde olan 18 araç hızla birbirlerine çarptı. Kaza yapan araçtakiler panikle araçlarından dışarı çıktı.

Kazada 3'ü ağır 17 yaralı olduğu belirtilirken tünelin İstanbul yönü bir süre ulaşıma kapandı. Çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.



İstanbul istikametine giden araçlar Abant gişelerinden D-100 karayoluna yönlendirildi.

17 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, kazada 3'ü ağır 17 yaralının hastaneye nakledildiğini söyledi.



Açıklamanın detayları şu şekilde:



"Saat 14.47’de Bolu Dağı Tünelinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3’ü ağır olmak üzere 17 yaralı hastanelere nakledilmiştir. Olay yerine 10 adet ambulans, 1 UMKE timi görevlendirilmiştir. Kazada etkilenen herkese geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."