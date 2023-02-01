Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza: 1 ölü

Bolu Dağı Tüneli'nde 4 aracın karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı. Kaza sonrası İstanbul istikameti trafiğe kapandı.

Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza: 1 ölü

TEM Otoyolu Dağı Tüneli'nde otomobil, otobüs, TIR ve kar küreme aracı çarpıştı.

1 ÖLÜ, 6 YARALI

Kazada otomobil sürücüsü yaşamını yitirdi, 6 kişi de yaralandı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza: 1 ölü - 1

İSTANBUL YÖNÜ TRAFİĞE KAPANDI

Yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Kaza nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapandı.

Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza: 1 ölü - 2

Sürücüler, TEM Otoyolu Abant gişelerinden D-100 yoluna yönlendirildi.

Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza: 1 ölü - 3

Kaza anı tünelin içindeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde İstanbul yönünde seyreden bir otomobil kontrolden çıkarak önce yol kenarındaki bariyere ardından seyir halindeki TIR'a çarpıyor.

Kazayı gören karayolları ekibi de kar küreme aracından inerek sürücüye yardım etmek istiyor.

Bu sırada duramayan başka bir yolcu otobüsü de otomobil ve kar küreme aracına arkadan çarpıyor.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...