Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza: 1 ölü

TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli'nde otomobil, otobüs, TIR ve kar küreme aracı çarpıştı.



1 ÖLÜ, 6 YARALI

Kazada otomobil sürücüsü yaşamını yitirdi, 6 kişi de yaralandı.



Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



İSTANBUL YÖNÜ TRAFİĞE KAPANDI

Yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Kaza nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapandı.

Sürücüler, TEM Otoyolu Abant gişelerinden D-100 yoluna yönlendirildi.

Kaza anı tünelin içindeki güvenlik kamerasına yansıdı.



Görüntülerde İstanbul yönünde seyreden bir otomobil kontrolden çıkarak önce yol kenarındaki bariyere ardından seyir halindeki TIR'a çarpıyor.



Kazayı gören karayolları ekibi de kar küreme aracından inerek sürücüye yardım etmek istiyor.



Bu sırada duramayan başka bir yolcu otobüsü de otomobil ve kar küreme aracına arkadan çarpıyor.