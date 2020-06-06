Bolu Dağı Tüneli'ndeki araç yangını ulaşımda aksamaya neden oldu

Otoyoldan Ankara istikametine giden Hamdi Bilir idaresindeki otomobil, Bolu Dağı Tüneli'nde motor kısmından yanmaya başladı.



Dumanları fark eden Bilir, otomobilini emniyet şeridine çekerek itfaiyeden yardım istedi.



Otomobildeki yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yapılan müdahaleyle kısa sürede söndürüldü.



Yangın nedeniyle otoyolun Ankara istikametinde ulaşımda yoğunluk oluştu.



Bolu Dağı Tüneli'nin iki şeride düşmesi nedeniyle yaklaşık 45 dakika süren yoğunluk, yanan aracın çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.



Öte yandan, yanan otomobilde biri çocuk 5 kişinin bulunduğu öğrenildi.

