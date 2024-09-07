Bolu Dağı Tüneli’ndeki çalışmalarda sona gelindi: Bu akşam açılacak

Bolu Dağı Tüneli’nde İstanbul yönündeki tüpün uzatılması çalışması tamamlandı. Temmuz ayının sonundan bu yana kapalı olan tünelin İstanbul yönü, bugün yeniden açılacak. Otoyoldaki pazar trafiğini rahatlatmak için çalışmaları hızlandırdıklarını söyleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Gündüz gözüyle son yapılan asfalt çalışmalarının çizgilerini çekeriz ve akşamdan yolu açmış oluruz.” dedi.

Bolu Dağı Tüneli’ndeki çalışmalarda sona gelindi: Bu akşam açılacak

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Anadolu Otoyolu’nun önemli geçiş noktalarından Tüneli’nin İstanbul yönündeki çalışmalarda sona gelindi.

Tünelin İstanbul yönündeki tüp, 31 Temmuz gününden bu yana kapalı.

Çalışmalar kapsamında tünel tüpü 67 metre uzatıldı.

İki viyadükte de 4 adet genleşme dersi genişletildi.

İstanbul’a doğru gitmek isteyen sürücüler, 37 gün boyunca Abant gişelerinden çıkarak D-100 Karayolu’nu kullandı.

Bölgedeki çalışmalarda artık son rötuşlar yapıyor.

Bolu Dağı Tüneli’ndeki çalışmalarda sona gelindi: Bu akşam açılacak - 1

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, tüneldeki çalışmalara ilişkin TGRT Haber’de açıklamalarda bulundu.

Bakan Uraloğlu, “Akşam inşallah açacağız. Bir eksiklik olmazsa, aksaklı olmazsa ki biz öngörmüyoruz. Pazar gününü düşünmüştük. Pazar trafiğini rahatlatalım diye. Yarın akşam açmış oluruz diye düşünüyorum.” dedi.

Bakan Uraloğlu şunları söyledi:

“Bu vesileyle, yaptığımız tünellerin, altgeçitlerin, bölünmüş yolların ne kadar önemli olduğunu görmüş olduk. 50 günlük bir süre öngörmüştük.

Çünkü bazı imalatlarda çok istediğiniz hızda gidemeyebilirsiniz. Zeminle ilgili bazı öngöremediğiniz şeylerle karşılaşabiliriz diye 50 gün demiştik. Ama geçen ziyaret ettiğimde hani bir miktar daha erken bitirebileceğimizi tahmin etmiştik.

Az daha netleşsin kamuoyunu öyle bilgilendirelim istedik. Erken bitecek düşüncesine vatandaşları bırakıp da erken bitiremezseniz mahcup olursunuz. Yarın gündüz gözüyle son yapılan asfalt çalışmalarının çizgilerini çekeriz ve akşamdan yolu açmış oluruz.”

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