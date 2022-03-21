Bolu Dağı Tüneli'ndeki zincirleme kazada yaralanan 16 yaşındaki Doğan kurtarılamadı

Bolu Dağı Tüneli'nde 18 aracın karıştığı zincirleme kazada ağır yaralanan ve bacakları kopan Doğan Başaran (16), tedaviye alındığı hastanede yaşamını yitirdi.

Haberler - DHA 21.03.2022 - 10:30

Bolu Dağı Tüneli'ndeki zincirleme kazada yaralanan 16 yaşındaki Doğan kurtarılamadı

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Bolu Dağı Tüneli'ndeki zincirleme kaza: 18 araç birbirine girdi

Bolu Dağı Tüneli'ndeki zincirleme kaza: 18 araç birbirine girdi

Dağı Tüneli'nde meydana gelen zincirleme kazada, 18 araç çarpıştı. Yaralanarak hastanelere kaldırılan 17 kişiden ağır yaralı olan ve 2 bacağı da kopan Doğan Başaran, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyata alındı. Başaran'ın kaza yerinde bulunan bacakları da ambulansla hastaneye götürüldü. Başaran, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

8 AYLIK BEBEK YOĞUN BAKIMDA

Kazada ağır yaralanan 8 aylık ismi açıklanmayan bebeğin ise Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde tedavisi sürüyor. Bebeğin hastanede bekleyen ailesi, doktorlardan gelecek iyi haberi bekliyor. Diğer yaralıların ise sağlık durumlarının iyi olduğu ve hastanede tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

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