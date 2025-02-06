Bolu Dağı yolunda denetim: TIR'lar kontrollü gönderiliyor

Düzce’de etkili olan kar yağışı ile beraber birçok bölgede araçlar yollarda kaldı. Bolu Dağı’nda da kar yağışı devam ederken, bölge trafik ve kara yolları ekiplerinin çalışması ile araçlar yoldan kaldırılırken, geçişler de geçici olarak kapatıldı.