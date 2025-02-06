Bolu Dağı yolunda denetim: TIR'lar kontrollü gönderiliyor

Düzce'de etkili olan kar yağışı sebebi ile Bolu Dağı’nda olumsuzluk yaşanmaması adına bölge trafik ekipleri TIR ve kamyonları kontrol ederek ilerlemelerini sağlıyor.

Bolu Dağı yolunda denetim: TIR'lar kontrollü gönderiliyor

’de etkili olan ile beraber birçok bölgede araçlar yollarda kaldı. Bolu Dağı’nda da kar yağışı devam ederken, bölge trafik ve kara yolları ekiplerinin çalışması ile araçlar yoldan kaldırılırken, geçişler de geçici olarak kapatıldı.

Bolu Dağı yolunda denetim: TIR'lar kontrollü gönderiliyor - 1

Yolların açılmasının ardından bölge trafik ekipleri denetimi artırdı.

Kaynaşlı’dan Bolu Dağı’na tırmanışa geçecek TIR ve kamyonlar çevrilerek kış lastiği denetimi gerçekleştirdi.

Bolu Dağı yolunda denetim: TIR'lar kontrollü gönderiliyor - 2

Kış lastikleri olmayan araçlar Bolu Dağı’na gönderilmezken, kış lastiği olanlar da kontrollü ilerlemeleri konusunda uyarıldı.

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