Bolu Dağı'na mevsimin ilk karı düştü
15.12.2025 10:21
DHA
Bolu Dağı'nda yağmur yerini kara bıraktı. Ekipler D-100 kara yolunda tuzlama çalışması gerçekleştirdi.
D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı başladı.
Kara yolunun Abant Kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde gece etkili olan yağmur, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.
Bölgede görev yapan karayolları ekipleri yolda tuzlama çalışması gerçekleştirdi.
GÖRÜŞ MESAFESİ DE DÜŞTÜ
Geçişin Düzce kesiminde yer alan Taşaltı mevkisinde ise etkili olan sis görüş mesafesini düşürdü.
Karayolları ve trafik ekipleri, sürücüleri güzergahta etkili olan kar yağışına karşı dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.