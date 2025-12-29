Bolu Dağı'nda ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor

İstanbul ile Ankara arasında ulaşımı sağlayan önemli geçiş güzergahlarından Bolu Dağı'nda kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Bölgede kar kalınlığı 40 santimetreyi aştı. Karayolları ekipleri güzergahta kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürürken, polis ekipleri de denetimlerini sıklaştırdı.



Trafik ekipleri, Bolu Dağı'nın Kaynaşlı mevkiinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yolun ulaşıma kapanmaması için oluşturulan kontrol noktasında denetimlerine devam ediyor.



Ekiplerce yapılan kontrollerde, ağır tonajlı araçların Ankara istikametine gidişlerine izin verilmiyor.

Geçişin İstanbul istikameti ise Bolu sınırlarında yer alan Elmalık mevkiinden itibaren yine ağır tonajlı araçların ulaşımına kapatıldı.

Her iki istikameti kullanacak TIR ve kamyonlar Kaynaşlı ve Elmalık'taki park alanlarına yönlendiriliyor.