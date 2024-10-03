Bolu Dağı’nda görüş mesafesi 30 metreye düştü

Bolu’da sabah saatlerinden itibaren kent merkezinde ve yüksek kesimlerde yoğun sis etkili oluyor.

Özellikle, D-100 Karayolu Bolu Dağı kesimi Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesinde sis sebebiyle sürücüler zor anlar yaşadı.

SÜRÜCÜLERE UYARI

Görüş mesafesinin yer yer 30 metreye kadar düştüğü Bolu Dağı’nda sürücüler takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda ışıklı tabelalar ve polis ekipleri tarafından uyarılıyor.

