Bolu Dağı'nda görüş mesafesi düştü

Otoyolun Bolu Dağı Tüneli ve viyadükler kesimi ile kara yolunun Bolu Dağı kesiminde Abant kavşağı, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı ve Kaynaşlı kesimlerinde sağanak etkili oldu. D-100 kara yolunun Karanlıkdere ve Seymenler mevkisinde sis görüldü.



Sis ve sağanak nedeniyle güzergahta görüş mesafesi yer yer 35 metreye düştü.



Bölgede görev yapan trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyardı.