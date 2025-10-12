Bolu Dağı'nda göz gözü görmüyor

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis ve sağanak görüş mesafesini 30 metreye kadar düşürdü.

Kara yolunun Bolu kesiminde, Yumrukaya, Abant Kavşağı, Polisevi ve Bakacak kesimlerinde sağanak etkili oluyor.

Güzergahın yüksek kesimlerinde sağanakla birlikte etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düşüyor.

Sürücüler yolda dikkatli ilerlerken, polis ve Karayolları ekipleri, sürücüleri sis ve sağanağa karşı tedbirli olmaları yönünde uyardı.

