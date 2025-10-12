Bolu Dağı'nda göz gözü görmüyor

Kara yolunun Bolu kesiminde, Yumrukaya, Abant Kavşağı, Bolu Dağı Polisevi ve Bakacak kesimlerinde sağanak etkili oluyor.



Güzergahın yüksek kesimlerinde sağanakla birlikte etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düşüyor.



Sürücüler yolda dikkatli ilerlerken, polis ve Karayolları ekipleri, sürücüleri sis ve sağanağa karşı tedbirli olmaları yönünde uyardı.