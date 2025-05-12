Bolu Dağı'nda göz gözü görmüyor: 25 metreye düştü

Bolu Dağı’nın D-100 kara yolu geçişinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yaklaşık 25 metreye düştü, sürücüler düşük hızda ilerledi.

Bolu Dağı'nda göz gözü görmüyor: 25 metreye düştü

D-100 kara yolunun Dağı geçişinde sabah saatlerinde sis etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi yaklaşık 25 metreye kadar düştü.

Sürücüler, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde, rampalı ve virajlı yollarda, sis nedeniyle düşük hızda ilerlemek zorunda kaldı.

Bolu Dağı'nda göz gözü görmüyor: 25 metreye düştü - 1
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