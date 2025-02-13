Bolu Dağı'nda göz gözü görmüyor: Görüş mesafesi 20 metre
Bolu Dağı'nın D-100 Karayolu geçişinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yaklaşık 20 metreye kadar düştü.
Bolu Dağı’nın D-100 Karayolu geçişinde sabah erken saatlerden itibaren sis etkili oldu.
Bolu Dağı’nın Karanlıkdere ve Seymenler mevkiinde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yaklaşık 20 metreye kadar düştü.
Bolu Dağı geçişinin virajlı ve rampalı yollarında sürücüler sis nedeniyle yavaş ilerledi.
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