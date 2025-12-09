Bolu Dağı'nda göz gözü görmüyor, görüş mesafesi 35 metreye düştü

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli, viyadükler kesimi ile D-100 Karayolu'nun Abant kavşağı, Seymenler ile Düzce geçişinde yer alan Bakacak, Karanlıkdere ve Taşaltı mevkilerinde sis etkili oldu.

Kara yolu ve otoyolda sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 35 metreye kadar düştü.

Güzergahları kullanan sürücüler, yolda dikkatli ilerledi.

Bölgede görev yapan trafik ekipleri, sürücüleri yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyardı.