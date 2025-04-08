Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oldu

Bolu Dağı Tüneli ve viyadükler bölgesinde aralıklarla kar yağışı ve yer yer sis etkili oluyor. Bölgede görev yapan trafik ekipleri, sürücüleri trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyardı.

Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oldu

Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun kesiminde kar yağışı ve sis ulaşımı etkiliyor.

Kara yolunun Düzce kesimi Bakacak ve Karanlıkdere mevkilerinde hafif şekilde etkisini gösteren kar yağışı ve sis, görüş mesafesini düşürdü. Güzergahı kullanan sürücüler yolda dikkatli ilerliyor.

ULAŞIMDA AKSAMA YAŞANMIYOR

Kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanan bölgede ulaşımda aksama yaşanmıyor.

EKİPLERİNDEN UYARI

Bölgede görev yapan trafik ekipleri, sürücüleri yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları ile trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyarıyor.

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