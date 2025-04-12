Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor

Otoyolun ve kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı, üç gündür aralıklarla sürüyor.



Beyaz örtüyle kaplanan bölgede kara yolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.



Ulaşımda aksama yaşanmayan bölgede görev yapan jandarma ve trafik ekipleri sürücüleri, araçlarında kış lastiği olmadan yola çıkmamaları, yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarıyor.