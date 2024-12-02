Bolu Dağı'nda kış lastiği denetimi

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için dün başlayan zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında, D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesimi İstanbul yönünde kontrol noktası oluşturdu.



Kış aylarında kar yağışı, buzlanma ve yoğun sis durumlarında ulaşımın aksadığı güzergahı kullanan sürücülerin araçlarında denetim yapıldı, lastiklerin diş derinliği ölçüldü.

4 BİN 69 LİRA CEZASI VAR



Şoförlerin sürücü belgelerini de kontrol eden ekipler, kış lastiği bulunmayan ticari araç sahiplerine 4 bin 69 lira idari para cezası uyguluyor.



Gerekli şartları taşımadıkları için yola devam etmelerine izin verilmeyen sürücüler, en yakın lastik değişim merkezlerine yönlendiriliyor.