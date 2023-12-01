Bolu Dağı'nda kış lastiği olmayan araçların geçişine izin verilmiyor

Yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçlarda zorunlu olan kış lastiği uygulaması başladı.

Kışın düşük hava sıcaklıkları sebebiyle zeminde meydana gelen buzlanmalarda araçların yol tutuşunun artırılması ve kaymalarla meydana gelebilecek muhtemel trafik kazalarının önüne geçilebilmesi amacıyla Türkiye genelinde başlatılan zorunlu kış lastiği uygulaması çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri denetim yaptı.

Avrupa ile Anadolu’yu birbirine bağlayan en önemli kara yolu geçişi olan ve kışın sürücüleri en çok zorlayan Bolu Dağı Düzce kesiminde Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kış lastiği denetimi yaptı.

Tır, kamyon ve otobüsler üzerinde yapılan denetimlerde sürücülerin araçlarına kış lastiği takıp takmadığına bakılırken, ekipler sürücüleri hem uyardı hem de broşür vererek kış lastiği hakkında bilgilendirdi.