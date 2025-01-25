Bolu Dağı'nda mangal kömürü yüklü TIR alev aldı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde mangal kömürü yüklü TIR alev alev yandı. Araç kullanılamaz hale geldi.

Bolu Dağı'nda mangal kömürü yüklü TIR alev aldı

Anadolu Otoyolu'nun Dağı mevkisinde Ukrayna'dan Irak'a mangal kömürü taşıyan Zafer Polat yönetimindeki TIR'ın dorse bağlantı kabloları bilinmeyen nedenle tutuştu.

Sürücü Zafer Polat, araçtan çıkarak itfaiyeye ihbarda bulundu. Alevler kısa sürede TIR'ın dorsesindeki mangal kömürlerine yayıldı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürülürken TIR kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

OTOYOLUN ANKARA İSTİKAMETİ ULAŞIMA KAPANDI

nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikameti bir süre trafiğe kapalı kaldı.

Yangının söndürülmesinin ardından yolda ulaşım tek şeritten verilirken, uzun araç kuyrukları oluştu.

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