Bolu Dağı'nda sis: Görüş mesafesi 20 metreye düştü

D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde yoğun sis etkili oldu. Sis yol üzerindeki görüş mesafesini düşürdü.

Bolu Dağı'nda sis: Görüş mesafesi 20 metreye düştü

Anakara ile İstanbul arasında ulaşımı sağlayan 'nin önemli geçiş güzergahlarından D-100 kara yolunun Dağı geçişinde sabah saatlerinde sis etkili oldu.

Güzergahın Düzce geçişinde yer alan Karanlıkdere, Bakacak, Bıçkıyanı mevkileri ile Bolu kesiminde kalan Elmalık ve Abant kavşağında yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.

Polis ve jandarma ekipleri, sürücüleri işaret ve işaretçilerine uymaları, hız yapmamaları ve takip mesafesini korumaları yönünde uyarıyor.

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