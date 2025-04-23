Bolu Dağı'nda sis: Görüş mesafesi düştü

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli ile D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde sis etkili oldu.



Kara yolunun Bolu Dağı geçişinde yer alan Karayolları Kavşağı, Seymenler, Karanlıkdere, Bakacak ve Bıçkıyanı mevkilerinde sürücüler yavaş ilerliyor.



Yer yer görüş mesafesinin 30 metreye düştüğü bölgede polis ve Karayolları ekipleri, sürücüleri hız sınırlarına uymaları ve takip mesafelerini korumaları yönünde uyarıyor.

