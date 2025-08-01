Bolu Dağı'nda sis: Görüş mesafesi düştü.
D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sağanak ve sis nedeniyle görüş 25 metreye kadar düştü.
Kara yolunun Bolu Dağı Polisevi, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde sis etkili oldu.
Görüş mesafesinin yer yer 25 metreye kadar düştüğü güzergahta sürücüler, yolda yavaş ilerledi.
Karayolları ve trafik ekipleri, sürücüleri yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyardı.
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