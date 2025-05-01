Bolu Dağı'nda sis: Görüş mesafesi düştü
Bolu Dağı'nda sis hayatı olumsuz etkiliyor. Sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.
D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis etkisini gösterdi.
Kara yolunun Bolu Dağı Polisevi, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.
Güzergahtan geçen sürücüler, yolda dikkatli ilerledi.
Bölgede görev yapan polis ve kara yolları ekipleri, sürücüleri hız sınırlarına uymaları ve takip mesafelerini korumaları yönünde uyardı.
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