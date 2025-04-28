Bolu Dağı'nda sis: Görüş mesafesi düştü

Kara yolunun Dağkent, Yurukaya, Abant Kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde sis etkili oldu.



Görüş mesafesinin 25 metreye kadar düştüğü güzergahta sürücüler, yavaş seyretti.



Karayolları ve trafik ekipleri, Bolu Dağı kesimini kullanacak sürücülere yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları uyarısında bulundu.

