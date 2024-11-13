Bolu Dağı'nda sis: Görüş mesafesi düştü

Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor. D-100 kara yolunun Bolu geçişinde sis görüş mesafesi 40 metreye kadar düştü.

Bolu Dağı'nda sis: Görüş mesafesi düştü

Kara yolunun Bolu kent merkezi ile Dağkent, Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Polisevi, Bakacak ve Karanlıkdere kesimlerinde sis etkili oluyor.

Sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 40 metreye kadar düştüğü güzergahtan geçen sürücüler, yolda dikkatli ilerledi.

Bölgede görev yapan ekipler, sürücüleri yakın takip ve aşırı hız yapılmaması yönünde uyardı.

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