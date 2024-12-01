Bolu Dağı'nda sis: Görüş mesafesi düştü

Ankara ile İstanbul arasındaki ulaşımı sağlayan D-100 Karayolu'nun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Bakacak, Seymenler ve Karanlıkdere mevkilerinde sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.



Sürücüler, rampalı ve virajlı yolların bulunduğu güzergahta yavaş seyretti.



Karayolları ve trafik ekipleri, geçişi kullanacak sürücüleri yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları yönünde uyardı.