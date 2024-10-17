Bolu Dağı'nda sis görüş mesafesini düşürdü

Abant Kavşağı, Elmalık, Bolu Dağı Polisevi, Karanlıkdere, Bakacak, Bıçkıyanı ve Kaynaşlı kesimlerinde sis ve sağanak nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi ulaşımı olumsuz etkiledi.



Bölgede görev yapan trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyardı.

CADDE VE SOKAKLAR GÖLE DÖNDÜ



Bolu kent merkezinde de sağanak etkisini gösterdi.



Sağanak nedeniyle kara yolu güzergahı ve kent merkezindeki cadde ve sokaklarda sürücüler dikkatli seyretti.



Düzce kent merkezinde ise sağanak nedeniyle bazı bölgelerde su birikintileri oluştuğu görüldü.

