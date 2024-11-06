Bolu Dağı'nda sis nedeniyle görüş mesafesi düştü

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.



Kara yolunun Bolu Dağı kesiminde, Yurukaya, Abant kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkinde sis etkili oldu. Sis nedeniyle bölgede görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.



Güzergahta görev yapan trafik ve kara yolları ekipleri, etkili olan sise karşı sürücüleri uyarırken, yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamalarını istedi.



Bolu kent merkezinde Sümer, Köroğlu, Aktaş, Sağlık, Soku, Kültür, Kalıcıkonutlar ve Kasaplar Mahallesi'nde de sis etkili oldu. Sis nedeniyle mahallelerde görüş mesafesi yer yer 30 ile 40 metreye kadar düştü.

