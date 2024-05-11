Bolu Dağı'nda sis ve sağanak etkili oldu

Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde sis ve sağanak ulaşımı olumsuz etkiledi.

Bolu Dağı'nda sis ve sağanak etkili oldu

Kara yolunun Düzce geçişinde yer alan Kaynaşlı, Bakacak, Karanlıkdere ile kesimindeki Seymenler mevkilerinde sis ve sağanak etkisini gösterdi.

Otoyolun Bolu Dağı geçişinde ise 1, 2, 3 ve 4. viyadükler ile Bolu Dağı Tüneli mevkisinde sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 35 metreye kadar düştü.

Güzergahtan geçen sürücüler yolda dikkatli ilerledi.

Bölgede görev yapan Karayolları ve trafik ekipleri, sürücüleri yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları yönünde uyardı.

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