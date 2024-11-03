Bolu Dağı'nda sis ve yağmur

Taşaltı, Karanlıkdere, Elmalık ve Bakacak mevkilerinde sis, görüş mesafesini düşürdü.



Aralıklarla yağmurun da yağdığı bölgede karayolları ve polis ekipleri, sürücüleri takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı.



Düzce kent merkezi, Batı Karadeniz Bağlantı Yolu, Kalıcı Konutlar Bağlantı Yolu ve Kuzey Çevre Yolu'nda da yağış etkisini gösterdi.

