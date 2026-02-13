Bolu Dağı'nda tanker yangını. Ankara yönü trafiğe kapandı
13.02.2026 13:25
Tanker yangını nedeniyle karayolunun Ankara yönü bir saat trafiğe kapalı kaldı.
Düzce'de D-100 Karayolu'nun Bolu Dağı geçişinde boş bir tankerde yangın çıktı. Yangın nedeniyle Ankara yönü bir saat trafiğe kapalı kaldı.
D-100 Karayolu'nun Bolu Dağı geçişinde bir tankerde yangın çıktı.
Olay, Düzce'deki Bakacak mevkisinde meydana geldi.
RAMPA ÇIKTIĞI SIRADA YANMAYA BAŞLADI
Edinilen bilgilere göre, Ankara yönüne giden olan Mushab Çetin idaresindeki BPT 824 plakalı boş tanker, rampa çıktığı sırada motor kısmından tutuştu.
Bir anda tankerin ön kısmını saran alevleri gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
ANKARA YÖNÜ BİR SAAT KAPALI KALDI
Olay yerine gelen Kaynaşlı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.
Yangında tanker kullanılmaz hale gelirken, Bolu Dağı Ankara istikameti yaklaşık bir saat trafiğe kapalı kaldı.
Yangının söndürülmesiyle trafik normale döndü.