Bolu Dağı'nda yolcu otobüsü alev aldı: Faciadan dönüldü

Yangın, D100 kara yolu Bolu Dağı geçişi Kaynaşlı ilçesinde saat 00.00 sıralarında meydana geldi. İstanbul’dan Ankara istikametine gitmekte olan yolcu otobüsünün, Bolu Dağı geçişinde bir anda motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı.

Otobüs şoförü dumanları fark ederek, aracı yol kenarına çekip, yolcuları tahliye etti. Ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.