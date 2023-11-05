Bolu Dağı'nda yolcu otobüsü alev aldı: Faciadan dönüldü

Yangın, D100 kara yolu Bolu Dağı geçişi Kaynaşlı ilçesinde saat 00.00 sıralarında meydana geldi. İstanbul’dan Ankara istikametine gitmekte olan yolcu otobüsünün, Bolu Dağı geçişinde bir anda motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı.
Otobüs şoförü dumanları fark ederek, aracı yol kenarına çekip, yolcuları tahliye etti. Ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Olay yerindeki bazı vatandaşlar su dolu kovalarla yangını söndürmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen Kaynaşlı ve Düzce Belediyesi itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü.
Yangının ardından otobüs hurda hurda yığını haline geldi. Yangın sebebiyle trafiğe kapanan yolda uzun araç konvoyu oluştu.
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