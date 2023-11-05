Bolu Dağı'nda yolcu otobüsü alev aldı: Faciadan dönüldü

Düzce D100 kara yolu Bolu Dağı geçişinde yolcu otobüsü alev alev yandı. Bazı vatandaşlar kovalarla su getirerek yangını söndürmeye çalıştı, o sırada patlamalar meydana geldi.

Bolu Dağı'nda yolcu otobüsü alev aldı: Faciadan dönüldü

, D100 kara yolu Dağı geçişi Kaynaşlı ilçesinde saat 00.00 sıralarında meydana geldi. İstanbul’dan Ankara istikametine gitmekte olan yolcu otobüsünün, Bolu Dağı geçişinde bir anda motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı.

şoförü dumanları fark ederek, aracı yol kenarına çekip, yolcuları tahliye etti. Ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bolu Dağı'nda yolcu otobüsü alev aldı: Faciadan dönüldü - 1

Olay yerindeki bazı vatandaşlar su dolu kovalarla yangını söndürmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen Kaynaşlı ve Düzce Belediyesi itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangının ardından otobüs hurda hurda yığını haline geldi. Yangın sebebiyle trafiğe kapanan yolda uzun araç konvoyu oluştu.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...