Düzce'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davasında yargılanan, kapatılan "İsmail'in Yeri" lokantasının sahibi İsmail Çolak'a "terör örgütüne üye olmak" suçundan 5 yıl hapis cezası verildi.



Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Çolak ile avukatı ve yakınları katıldı.



Duruşmada S.Y, N.A. ve O.D., Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla tanık olarak dinlenildi.



Tanık beyanlarının ardından savunma yapan Çolak, KHK ile kapatılan Düzceli Sanayici ve İşadamları Derneği'ne (DÜSİAD) üye olmadığını belirtti.



Mütevelli heyetinin ne anlama geldiğini bilmediğini iddia eden Çolak, şunları söyledi:



"Ben bunlardan kopmak istedim, bunlar benim yakamı bırakmadı. Mahkeme heyeti olarak hakkımda nasıl bir kanaate sahip olduğunuzu bilmiyorum ama hakkımda hep kaçma şüphesi konuşuluyor, bu beni rahatsız ediyor. Ben bu saatten sonra hiçbir yere kaçmam. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum. Kaçma niyetim olsaydı, gelmezdim. Ülkemi, milletimi seviyorum."



"YURT DIŞINA KAÇMADIM"



Yurt dışına kaçmadığını savunan Çolak, "Yurt dışına kaçmadım, iş bakmaya gittim. Allah biliyor, iş için gittim oraya ama olmadı" dedi.



Çolak, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde bulunan alışveriş merkezinin kendisi sayesinde bu hale geldiğini ifade etti.



"Bu işlerin başıma geleceğini bilemedim" diyen Çolak, "Ben Bolu Dağı'nda yetiştim, etraf köylerdeki insanlara hep yardım ettim. Devletini seven bir insanım, devletimin zararını istemem. Hep devlete yardım etmeye çalıştım. Şu an atıl durumdayım, utanıyorum. Devletimin yanındayım. Bu yapıyla adım anıldığı için utanıyorum" şeklinde konuştu.



Son sözü sorulan Çolak, tahliye ve beraat talebinde bulundu.



Duruşmaya 10 dakika ara veren heyet, Çolak'a "terör örgütüne üye olmak" suçundan 5 yıl hapis cezası vererek tutukluluk halinin devamına hükmetti.



Heyet ayrıca sanığı "örgüte finansal destek sağlamak" suçundan yargılamaya yer olmadığına karar verdi.



OLAYIN GEÇMİŞİ



Cumhuriyet savcısı, daha önce sanık İsmail Çolak hakkında verdiği mütalaada, "terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması ve etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandırılması talebinde bulunmuştu.



FETÖ ile bağlantısı olduğu tespit edilerek KHK ile kapatılan Düzceli Sanayici ve İşadamları Derneği (DÜSİAD) yönetici ve üyelerinin aralarında bulunduğu davanın firari sanıkları arasında yer alan İsmail Çolak, 10 Ocak'ta Polonya'dan gelerek emniyet ekiplerine teslim olmuştu.



Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Çolak'ın, FETÖ adına koordinasyon sağladığı ve sohbet toplantıları düzenlediği, himmet, burs ve kurban yardımı toplayarak örgüt faaliyetleri yürüttüğü belirtiliyordu.



Sanığın örgüte insan kazandırmak için çalıştığı, maddi destek sağladığı ve terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in talimatı ile 2014 yılında örgüte destek olmak amacıyla 320 bin lira yatırdığı ifade edilen iddianamede, Çolak'ın, "silahlı terör örgütüne üye olmak", "örgüte finansal destek sağlamak" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak" suçlarından 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyordu.

