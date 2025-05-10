Bolu Dağı'ndaki sis görüş mesafesini düşürdü
Bolu Dağı geçişinde sis etkili oluyor. Sis nedeniyle görüş mesafesi düşünce sürücüler yolda yavaş ilerliyor.
İstanbul ve Ankara arasında ulaşımı sağlayan D-100 kara yolunun Düzce ve Bolu kesimlerinde sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.
Kara yolunun Bolu Dağı geçişinde yer alan Taşaltı, Bakacak, Karanlıkdere ve Bıçkıyanı mevkilerinde sürücüler, yolda yavaş ilerliyor.
Bölgede görev yapan polis ve kara yolları ekipleri, sürücüleri hız sınırlarına uymaları ve takip mesafesini korumaları yönünde uyarıyor.
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