Bolu Dağı'ndaki sis görüş mesafesini düşürdü

İstanbul ve Ankara arasında ulaşımı sağlayan D-100 kara yolunun Düzce ve Bolu kesimlerinde sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.



Kara yolunun Bolu Dağı geçişinde yer alan Taşaltı, Bakacak, Karanlıkdere ve Bıçkıyanı mevkilerinde sürücüler, yolda yavaş ilerliyor.



Bölgede görev yapan polis ve kara yolları ekipleri, sürücüleri hız sınırlarına uymaları ve takip mesafesini korumaları yönünde uyarıyor.