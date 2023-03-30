Bolu Dağı'nı kullanacak sürücülere kar yağışı uyarısı

Yılmaz, emniyet kemeri takmanın önemine işaret ederek, sürücülerin bu konuda hassasiyet göstermesini istedi.



Ramazanda yolculuk yapılmasına da değinen Yılmaz, "Ramazan nedeniyle hem uykusuzluk hem de iftara yakın saatlerde sürücülerde agresiflik görülebiliyor. Ekiplerimiz güzergahta kontrollerine devam ediyor. Tüm yollarda görünür vaziyetteler. Yorgun ve dikkatsiz sürücüler, tespit edildiğinde ekibimiz tarafından en yakın dinlenme tesisine alınıyor ve dinlenmeleri sağlanıyor." ifadelerini kullandı.



Yılmaz, dinlenme tesislerinde bekleyen sürücülere, "uykusuz araç kullanmama", "emniyet kemeri takma" ve "takip mesafesini koruma" gibi konularda bilgilendirme de yapıldığını sözlerine ekledi.