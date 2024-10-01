Bolu Dağı'nın Düzce geçişinde devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Bolu Dağı'nın Düzce geçişinde otomobilin devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralandı.

Bolu Dağı'nın Düzce geçişinde devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
Bolu Dağı geçişinde yoğun sis: Görüş mesafesi 45 metreye düştü

Bolu Dağı geçişinde yoğun sis: Görüş mesafesi 45 metreye düştü

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Taner B. idaresindeki otomobil, D-100 kara yolu  Dağı kesimi Taşaltı mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki boş su kanalına devrildi.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce otomobilden çıkarılarak Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bölgede trafik akışı bir süre tek şeritten sağlandı.

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