Bolu Dağı'nın etekleri sisle kaplandı

Kentte sis, özellikle Bolu Dağı'nın Taşaltı ve Darıyeri Hasanbey mevkilerinde etkili oldu.



Sis nedeniyle bölgede görüş mesafesi düştü.



Ulaşımda aksama yaşanmayan güzergahta sürücüler dikkatli ilerledi.



Bolu Dağı'nın eteklerini kaplayan sis, bölgenin yüksek kesiminde yer alan Bakacak mevkisinden görüntülendi.



Öte yandan hafta içi etkili olan yağışın ardından karla kaplanan kentin yüksek kesimleri, güzel görüntü oluşturdu.



D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde ise karayolları ekipleri buzlanma riskine karşı tuzlama çalışması yaptı.