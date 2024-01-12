Bolu geçişinde kar yağışı: Kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı

Bolu’da, akşam saatlerinde kentin yüksek kesimlerinde ve Türkiye’nin en önemli geçiş noktalarından biri olan D-100 kara yolu ve Anadolu Otoyolu’nun Bolu Dağı geçişinde kar yağışı başladı.

Etkisini artıran kar sebebiyle yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışının etkili olduğu ve kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı D-100 karayolu Bolu Dağı kesimi ve D-100 karayolunun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgelerinde sürücüler dikkatli bir şekilde ilerliyor.