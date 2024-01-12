Bolu geçişinde kar yağışı: Kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı

Türkiye'nin en önemli geçiş noktalarından biri olan D-100 kara yolu Bolu Dağı kesimi beyaz örtüyle kaplandı. Kar kalınlığı 10 santimetreye kadar ulaşırken, ekipler kar küreme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bolu geçişinde kar yağışı: Kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı

’da, akşam saatlerinde kentin yüksek kesimlerinde ve ’nin en önemli geçiş noktalarından biri olan D-100 kara yolu ve Anadolu Otoyolu’nun Bolu Dağı geçişinde başladı.

Etkisini artıran kar sebebiyle yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışının etkili olduğu ve kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı D-100 karayolu Bolu Dağı kesimi ve D-100 karayolunun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgelerinde sürücüler dikkatli bir şekilde ilerliyor.

Bolu geçişinde kar yağışı: Kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı - 1

Karayolları ekipleri kar yağışının yolu kapatmaması için çalışmalarını sürdürüyor. Bölgede gece saatlerine kadar kar yağışı bekleniyor. Kar yağışı nedeniyle ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmadı.

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