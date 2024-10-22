Bolu geçişinde sis ve sağanak: Görüş mesafesi düştü

D-100 Karayolu’nun Bolu Dağı geçişinde sis ve sağanak etkili oluyor. Bölgede görüş mesafesi düşerken, eminyet güçleri sürücüler takip mesafeleri korumaları konusunda uyardı.

Bolu geçişinde sis ve sağanak: Görüş mesafesi düştü

D-100 Karayolu’nun Dağı Düzce geçişinde sis ve sağanak etkili oldu

Karanlıkdere, Taşaltı, Elmalık ve Bakacak mevkilerinde sis, görüş mesafesini düşürdü.

Bolu geçişinde sis ve sağanak: Görüş mesafesi düştü - 1

Aralıklarla sağanak geçişlerinin de yaşandığı bölgede karayolları ve polis ekipleri, sürücüleri takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı.

Düzce kent merkezi, Kalıcı Konutlar Bağlantı Yolu ve Kuzey Çevre Yolu'nda da yağış etkili oldu.

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