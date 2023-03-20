Bolu Mengen'de maden ocağında toz patlaması

Olay yerine gelen ekipler, yaralı 7 işçiyi maden ocağından çıkardı.



İşçiler Murat Sarı, Olcay Kaya, Mehmet Yılmaz, Turgay Kayabaş, Yıldıray Hamarat, Ramazan Aydemir ve İsmail Yılmaz kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.