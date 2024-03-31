Bolu Seçim Sonuçları 2024 Canlı: 31 Mart 2024 Türkiye Bolu Yerel Seçim Sonucu ve YSK İlçe İlçe Oy Sonuçları Son Dakika

Bolu Seçim Sonuçları - 31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları

Açılan Sandık: %56,85



CHP adayı Tanju Özcan - Yüzde 54,03 oy



AK Parti adayı Muhammed Emin Demirkol - Yüzde 28,44 oy



MHP adayı İlhan Durak - Yüzde 11,88 oy

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