Bolu Tüneli ne zaman açılacak? Bolu Tüneli açılış tarihi

BOLU TÜNELİ NE ZAMAN AÇILACAK?



Çalışmalar kapsamında, otoyolun Bolu Dağı geçişinde, Abant-Kaynaşlı kavşakları güzergahındaki 23 kilometrelik kesimin (Bolu Tüneli dahil) İstanbul yönünde hizmet veren tünel portalı çelik konstrüksiyon olarak Kaynaşlı yönünde uzatılacak, 2 viyadükte de 4 derz değişimi yapılacak. Bu nedenle 50 gün süreyle kapatılan Bolu Tüneli 19 Eylül'de açılacak.