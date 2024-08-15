Bolu Tüneli ne zaman açılacak? Bolu Tüneli açılış tarihi

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tünelinin İstanbul yönündeki tüpünün uzatılması çalışmaları 31 Temmuz tarihi itibarıyla başladı. İstanbul yönüne gidecek sürücüler Abant gişelerinden çıkarak D-100 Karayolu'nu kullanıyor.
BOLU TÜNELİ NE ZAMAN AÇILACAK?
Çalışmalar kapsamında, otoyolun Bolu Dağı geçişinde, Abant-Kaynaşlı kavşakları güzergahındaki 23 kilometrelik kesimin (Bolu Tüneli dahil) İstanbul yönünde hizmet veren tünel portalı çelik konstrüksiyon olarak Kaynaşlı yönünde uzatılacak, 2 viyadükte de 4 derz değişimi yapılacak. Bu nedenle 50 gün süreyle kapatılan Bolu Tüneli 19 Eylül'de açılacak.
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