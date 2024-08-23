Bolu Tüneli ne zaman açılacak? Tarih belli oldu

Bolu Tüneli çalışmaları sürmeye devam ediyor. 5 şeritli yolun 2 şerite düşmesiyle birlikte trafikte yoğunluk oluşuyor ve sürücüler tünelin açılacağı tarihi araştırıyor. Peki, Bolu Tüneli ne zaman açılacak?



BOLU DAĞI TÜNELİ NE ZAMAN AÇILACAK?



Çalışmalar kapsamında, otoyolun Bolu Dağı geçişinde, Abant-Kaynaşlı kavşakları güzergahındaki 23 kilometrelik kesimin (Bolu Tüneli dahil) İstanbul yönünde hizmet veren tünel portalı çelik konstrüksiyon olarak Kaynaşlı yönünde uzatılacak, 2 viyadükte de 4 derz değişimi yapılacak.



Bu nedenle 50 gün süreyle kapatılan Bolu DağıTüneli 19 Eylül'de açılacak.

