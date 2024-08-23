Bolu Tüneli ne zaman açılacak? Tarih belli oldu

Bolu Tüneli'nin ne zaman açılacağıyla ilgili sürücülerin araştırmaları sürüyor. Tünel vasıtasıyla yollarını oldukça kısaltan sürücüler, yapılan çalışma nedeniyle trafikte yoğunluk yaşamaya başladı. Sürücüler tünelin açılacağı tarihi merak ediyor. Peki, Bolu Tüneli ne zaman açılacak?

Bolu Tüneli ne zaman açılacak? Tarih belli oldu

Tüneli çalışmaları sürmeye devam ediyor. 5 şeritli yolun 2 şerite düşmesiyle birlikte trafikte yoğunluk oluşuyor ve sürücüler tünelin açılacağı tarihi araştırıyor. Peki, Bolu Tüneli ne zaman açılacak?

BOLU DAĞI TÜNELİ NE ZAMAN AÇILACAK?

Çalışmalar kapsamında, otoyolun Bolu Dağı geçişinde, Abant-Kaynaşlı kavşakları güzergahındaki 23 kilometrelik kesimin (Bolu Tüneli dahil) İstanbul yönünde hizmet veren tünel portalı çelik konstrüksiyon olarak Kaynaşlı yönünde uzatılacak, 2 viyadükte de 4 derz değişimi yapılacak.

Bu nedenle 50 gün süreyle kapatılan Bolu DağıTüneli 19 Eylül'de açılacak.

Bolu Tüneli ne zaman açılacak? Tarih belli oldu - 1

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Karayolları Genel Müdürlüğünün bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Abant-Kaynaşlı kavşakları ( Dağı geçişi) İstanbul istikametinde tünel portal yapısını uzatma ve viyadüklerde genleşme derzi yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Bu sebeple sürücüler Abant Kavşağı'ndan D-100 devlet yoluna yönlendirilerek, Kaynaşlı Kavşağı'ndan tekrar otoyola giriş yapabiliyor.

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