Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dün Bolu 'da yaşanan olayın ardından 10 çocuğa ve 3 mesai arkadaşına sağ salim kavuşmanın ve sağlık durumlarının iyi olduğunu bilmenin şükrünü yaşadıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın arama çalışmalarının en başından itibaren süreci yakından takip ettiğini aktaran Göktaş, şunları kaydetti:

"Gece saat 02.17'de kendilerine evlatlarımızın ve mesai arkadaşlarımızın sağ salim bulunduğu bilgisini ilettik. Ancak arama çalışmaları devam ederken 10 kız evladımıza eşlik eden 3 mesai arkadaşımızın erkek olduğuna yönelik maksatlı ve çarpıtılmış haberleri üzülerek takip ediyoruz. Kız çocuklarımıza eşlik eden 3 personelimizden şoför dışındaki 2'si kadındır. Art niyetle kaleme alınan bu haberlerin her şeyden önce büyük bir badire atlatmış çocuklarımıza ve özveriyle çalışan personelimize zarar verdiğinin altını çiziyorum."

Bakan Göktaş, şu değerlendirmede bulundu:

"Maksadımız, evlatlarımızı hayatın bütün imkanlarıyla buluşturmak, akranları gibi sosyalleşmelerini ve eşit fırsatlara erişmelerini sağlamaktır. Bunun olağan dışı bir durum gibi yansıtılması kabul edilemez. Tüm basın mensuplarını ve bu haberleri yayanları sağduyuya davet ediyorum. Evlatlarımızın yüzlerinin gösterilmemesi yönündeki çağrımıza hassasiyet gösteren basın mensuplarımıza ve seferber olan tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum. Biz evlatlarımıza sağ salim kavuşmak için tüm imkanlarımızı seferber ederken onların başına gelebilecek bir kötülükten medet umanları, çocuklarımızın yaşadığı endişeyi dahi siyasi istismar malzemesine dönüştürenleri önce Allah'a, sonra aziz milletimizin vicdanına havale ediyorum. Hadisenin tüm yönleriyle aydınlatılması için Bakanlığımızca teftiş başlatıldığını kamuoyunun bilgisine sunuyorum."