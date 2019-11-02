Bolu'da 2,8 milyon liralık kaçak elektronik eşya ele geçirildi

Bolu Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılığın men ve takibine yönelik yapılan çalışmalarda, Anadolu Otoyolu'nda İstanbul yönüne giden bir tırda arama yapıldığı kaydedildi.



Aramada, yaklaşık piyasa değeri 2 milyon 810 bin lira olan 146 koli içerisindeki 14 bin 550 USB kablosu ile değişik markalarda kaçak şarj aleti, 4 bin 370 değişik markalarda kaçak şarj adaptörü, 4 bin 200 USB kablosu ile değişik markalarda kaçak araç şarj adaptörü, 69 kulak üstü kaçak kulaklık, bin kablolu kaçak şarj adaptörü ile değişik markalarda 7 bin 9 kaçak kulaklığa el konulduğu ifade edildi.



Açıklamada, kaçakçılık olayı ile ilgili adli soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.

