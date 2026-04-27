Bolu'da 2 aylık bebeğin öldürülmesine ilişkin anne tutuklandı
27.04.2026 00:17
Bolu’nun Gerede ilçesinde 2 aylık kızını boğazını keserek öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan anne, sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.
Kitirler Mahallesi'nde 25 Nisan'da 2 aylık bebeği E.C'yi öldürdüğü iddia edilen anne S.C, emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında Gerede İlçe Adliyesine sevk edildi.
Savcılık ve hakimlik sorgusunun ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan anne S.C, "canavarca hisle kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öldürülen bebek E.C.'nin cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ilçeye bağlı Demircisopran köyüne getirildi.
Bebeğin cenazesi, köy camisinde kılınan namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi.
Cenaze törenine baba S.C, yakınları ve köy sakinleri katıldı.