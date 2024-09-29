Bolu'da 2 katlı ahşap ev alevlere teslim oldu
Bolu'da kullanılmayan 2 katlı ahşap evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla söndürüldü.
Bolu'da Karaçayır Mahallesi Yılmaz Sokak'ta kullanılmayan 2 katlı ahşap evde yangın çıktı.
Alevleri gören mahalle sakinleri, durumu itfaiyeye bildirdi.
Yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Olay yerine sevk edilen ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla yangın söndürüldü. Bitişikteki bir ev de zarar gördü.
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