Bolu'da 2 katlı ahşap ev alevlere teslim oldu

Bolu'da kullanılmayan 2 katlı ahşap evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla söndürüldü.

Bolu'da 2 katlı ahşap ev alevlere teslim oldu

'da Karaçayır Mahallesi Yılmaz Sokak'ta kullanılmayan 2 katlı ahşap evde çıktı.

Alevleri gören mahalle sakinleri, durumu itfaiyeye bildirdi.

Bolu'da 2 katlı ahşap ev alevlere teslim oldu - 1 Yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Olay yerine sevk edilen ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla söndürüldü. Bitişikteki bir ev de zarar gördü.

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