Bolu'da 2 katlı ahşap ev alevlere teslim oldu

Bolu 'da Karaçayır Mahallesi Yılmaz Sokak'ta kullanılmayan 2 katlı ahşap evde yangın çıktı.

Olay yerine sevk edilen ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla yangın söndürüldü. Bitişikteki bir ev de zarar gördü.